Ataque em Kramatorsk faz nove mortos e 56 feridos

Um ataque da Rússia, na terça-feira, em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, fez pelo menos nove mortos e 56 feridos, de acordo com um novo balanço feito nesta quarta-feira pelos serviços de emergência do país.

Entre as vítimas mortais encontram-se três crianças, informaram os serviços de emergência da Ucrânia na plataforma Telegram. "Os socorristas estão a fazer buscas nos escombros do edifício destruído e procuram pessoas que provavelmente estão debaixo dos destroços", acrescentou.

O Presidente da Ucrânia pediu, na terça-feira, para levar os "terroristas russos" a tribunal pela agressão a esta cidade da província de Donetsk. "Cada uma dessas manifestações de terror prova repetidamente ao mundo inteiro que a Rússia merece apenas uma coisa como resultado de tudo o que fez: derrota e um tribunal, julgamentos justos e legais contra todos os assassinos e terroristas russos", disse Volodymyr Zelensky.

O Presidente ucraniano agradeceu ainda aos Estados Unidos o novo pacote de ajuda anunciado também na terça-feira, no valor de 500 milhões de dólares (456 milhões de euros), com munições para sistemas antiaéreos Patriot e peças de artilharia.

O ataque russo a Kramatorsk atingiu um restaurante, disse o ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko, na plataforma Telegram. "Um restaurante e várias casas foram danificadas", afirmou o responsável.

O governador regional da província de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, afirmou numa emissora televisiva que o restaurante foi atingido por dois 'rockets' e que, no local, se encontrava "uma grande concentração de civis".

Segundo o responsável, "várias casas, lojas, cafés e outros estabelecimentos foram danificados perto do local do impacto", acrescentando que o ataque é "outro crime de guerra" cometido pelos russos contra civis em solo ucraniano.

A cidade de Kramatorsk tinha cerca de 150 mil habitantes antes da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro do ano passado, e é a última grande concentração urbana sob controlo ucraniano no leste, a cerca de 30 quilómetros da linha da frente.