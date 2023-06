Navio russo volta a águas portuguesas vigiado pelas Forças Armadas

O navio russo que há três meses a Marinha não acompanhou, voltou a entrar em águas territoriais portuguesas. A Marinha tinha dois navios disponíveis mas, ao que a SIC apurou, não terão saído do porto do Funchal. No entanto, o Estado Maior General das Forças Armadas garante que a embarcação russa foi vigiada.

Eram duas opções da armada portuguesa para fazer escolta ao navio científico russo que entrou em águas territoriais portuguesas esta sexta-feira.

Mas tanto o Hidra como o Orion continuam atracados.

Ao que a SIC apurou, as duas lanchas não foram chamadas para a operação de acompanhamento ao Akademik Tryoshnikov, o mesmo navio que em março os militares do Mondego recusaram acompanhar por alegarem falta de condições de segurança.

A responsabilidade da vigilância é do Estado Maior General das Forças Armadas, que à SIC revelou que a embarcação russa foi acompanhada por meios tecnológicos e pela Força Aérea.

Apesar dos detalhes serem informação reservada, a chefia das Forças Armadas informa que não houve indicadores de atividade suspeita e que “foi possível manter um acompanhamento remoto dos sinal AIS (do sistema automático de identificação) e do comportamento do navio, mesmo sem o acompanhamento presencial por meios navais. o trânsito agora ocorrido mantém-se com o mesmo nível de relevância em termos de acompanhamento e que esse acompanhamento e monitorização foi efetuado pelas Forças Armadas”.

A embarcação que a Rússia diz ser usada em expedições à antártica e para o estudar icebergs, mas a NATO garante estar a espiar submarinos regressou ao mar português num espaço de três meses.

Os 13 militares revoltosos do Mondego estão a responder a nível disciplinar e criminal.