Quatro dúvidas que emergem com o recuo do grupo Wagner

Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, anunciou na sexta-feira o início de uma rebelião contra o Ministério da Defesa da Rússia e uma coluna de veículos militares começou a dirigir-se para a cidade russa de Rostov, onde se localiza a sede do comando militar do sul da Rússia. Assumiu o controlo das instalações militares e não parou por aí. Este sábado as colunas militares continuaram estrada fora em direção a Moscovo. Até que Prigozhin deu ordens aos mercenários para recuarem. Segundo o serviço de imprensa do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, o líder do grupo Wagner terá concordado em suspender a marcha e ajudar num apaziguamento do conflito. Entre avanços e recuos, há perguntas que persistem sobre como vai terminar a tensão entre as Forças Armadas oficiais e a organização paramilitar. Para onde vai recuar o grupo Wagner?

Yevgeny Prigozhin aceitou suspender a marcha da rebelião contra o comando militar russo. O líder do grupo Wagner terá divulgado um áudio em que confirma ter aceite um acordo quando se encontravam, nas suas palavras, a cerca de 200 quilómetros de distância de Moscovo. “Agora, chegou a hora em que o sangue russo pode ser derramado. E, por isso, compreendemos a responsabilidade por este derramamento de sangue russo numa das partes e vamos organizar-nos e regressar aos acampamentos de acordo com o plano”, disse. No entanto, não especifica a que bases vão regressar. Note-se que Rostov é um dos principais centros logísticos da Rússia para a invasão na Ucrânia e a região que a rodeia é um centro importante de petróleo, gás e cereais. Segundo a Reuters, os portos do rio Don servem de ligação para os navios que transportam cereais pelo mar Azov, e há vários gasodutos e oleodutos a atravessar a região. Kevin Rothrock, analista do site noticioso independente Medusa, relata que os soldados do grupo Wagner estão a sair de Rostov. Segundo a Sky News, o porta-voz do Kremlin disse que ao abrigo do acordo alcançado, Prigozhin vai mudar-se para a Bielorrússia e as acusações contra ele caíam, ficando a salvo da justiça – bem como os mercenários que comanda. E a BBC acrescenta que Dmitry Peskov disse que os mercenários que assim o desejem podem assinar um contrato com o ministério da Defesa. Que imagem fica de Putin?

O cientista político Timothy Frye observa que independentemente do que se seguir, Prigozhin “expôs a fraqueza do regime e criou espaço para críticas sobre a forma como a guerra é conduzida e talvez até sobre porque começou”. Na sexta-feira, Prigozhin criticou a guerra da Ucrânia, dizendo que o Ministério da Defesa da Rússia “está a tentar enganar a sociedade e o Presidente” quando contou que a Ucrânia pretendia atacar o território russo. O líder do grupo Wagner rejeita essa narrativa, dizendo que “a operação especial foi iniciada por um motivo diferente” e acusa o ministro da Defesa russo de pretender tornar-se marechal e receber honras militares. Após a tomada de Rostov pelo grupo paramilitar Wagner, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi crítico nas palavras: “Há muito que a Rússia utiliza a propaganda para mascarar a fraqueza e a estupidez do seu Governo”, disse. Mais tarde, apontou o desenrolar dos eventos do último dia como um sinal de falta de controlo. “Hoje, o mundo viu que os patrões da Rússia não controlam nada. De todo. Um caos completo. A completa ausência de previsibilidade”, comentou no Twitter. O que fará Vladimir Putin ao ministro da Defesa e aos generais?

O grupo de bloggers pró-Putin “Russians with Attitude” expressou a sua visão ideal sobre o que se segue, o que incluiria a demissão do ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, o exílio de Prigozhin, a transformação do grupo Wagner e uma maior ação de Putin “contra generais incompetentes”. Segundo a Presidência Bielorrussa, o acordo com o grupo Wagner deu-se depois de conversar com o Presidente russo para “abordar a situação no sul da Rússia” e de negociações que decorreram ao longo de sábado. Antes de Moscovo dizer que iria ilibar Prigozhin de responsabilidades, o correspondente do “Financial Times” em Moscovo destacou no Twitter a ausência de comentários de Moscovo em relação ao acordo. “Que tipo de ‘garantias de segurança’ consegue Prigozhin, quando Putin disse que o mataria? E se Prigozhin conseguiu alguma coisa com o acordo, como a demissão de Shoigu – como é que Putin poderia concordar?”, questionou.

Já a analista política Jessica Berlin defendeu no Twitter que o desfecho da situação ainda não chegou, dizendo que Prigozhin sabe que é “um homem morto” a menos que saia da situação por cima “ou que caia a cabeça de alguém ainda mais do topo". Como é que fica a moral do exército russo?