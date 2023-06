Conselho Europeu em contacto com G7 mas diz que rebelião é assunto russo

O presidente do Conselho Europeu anunciou hoje que está "em contacto com os líderes europeus e parceiros do G7", mas considerou que a rebelião do grupo paramilitar Wagner "é claramente um assunto interno" da Rússia.

"Estou a acompanhar de perto a situação na Rússia enquanto se desenrola", escreveu Charles Michel na rede social Twitter.

O presidente do Conselho acrescentou que está "em contacto com os líderes europeus e os parceiros do G7" (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e também a União Europeia).

Contudo, Charles Michel ressalvou que "isto é claramente um assunto interno russo" e que o apoio dos 27 "à Ucrânia e a Volodymyr Zelensky é inabalável".

O líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, reivindicou hoje a ocupação de Rostov, cidade-chave no sul da Rússia para guerra na Ucrânia, e apelou a uma rebelião contra o comando militar russo, que acusou de atacar os seus combatentes.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, qualificou a ação do grupo paramilitar de rebelião, afirmando tratar-se de uma "ameaça mortal" ao Estado russo e uma traição, garantindo que não vai deixar acontecer uma "guerra civil".