Rússia acusa a Ucrânia de ataque "terrorista" com drones contra Moscovo

O Ministério da Defesa da Rússia acusou Kiev de ter lançado esta terça-feira à noite um ataque com aparelhos aéreos não tripulados (drones) contra a zona de Moscovo numa operação que classificou como ação "terrorista".

Poucos minutos antes, o autarca da capital russa, Serguei Sobianin, através de um comunicado, tinha dito que "um ataque com ‘drones’" contra Moscovo teria provocado "danos ligeiros" em vários edifícios "sem provocar feridos graves".

"Cerca de 25 ‘drones’ foram projetados contra Moscovo. Um deles levava artefactos explosivos que não detonaram", indicou Sobianin.

O presidente da Câmara de Moscovo especificou depois que "apenas duas pessoas receberam tratamento médico em ambulatório".

Aeroporto “opera com normalidade”

"Não se detetaram ‘drones’ na zona do aeroporto. O aeroporto de Domodevo opera com normalidade. As partidas e as chegadas decorrem conforme o horário", disse o gabinete de imprensa da segunda maior estrutura aeroportuária da capital russa.

Este alegado ataque com ‘drones’ contra Moscovo ainda não foi verificado por entidades independentes.

A confirmar-se pode tratar-se do ataque mais grave contra Moscovo desde 2 de maio, dia em que as autoridades russas acusaram Kiev de um suposto ataque com aparelhos não tripulados contra o edifício do Kremlin, sede da Presidência da Rússia.

Ainda de acordo com Sobianin, "por razões de segurança", os serviços de emergência evacuaram esta terça-feira de manhã os edifícios junto a um prédio que terá sido atingido por um drone.

"Imediatamente após os trabalhos dos serviços especiais os residentes podem regressar aos apartamentos", afirmou o autarca.

O governador da região de Moscovo, Andrei Vorobiov, disse que "hoje de manhã" os residentes da província (Moscovo) ouviram o som de explosões "devido à ação das defesas aéreas". "Vários ‘drones’ foram abatidos quando se aproximaram de Moscovo", referiu.

Kiev ainda não se pronunciou sobre o suposto ataque contra Moscovo. No passado 2 de maio, o Governo da Ucrânia negou envolvimento no alegado ataque contra o Kremlin.