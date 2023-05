Lula da Silva recusa ir à Rússia, mas quer juntar Brasil à Índia, Indonésia e China para falar de paz

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, tem dado vários passos atrás numa retórica que, depois de tomar posse, foi lida no Ocidente como demasiado próxima dos interesses da Rússia na guerra da Ucrânia. Esta sexta-feira informou que tinha negado um convite de Putin para visitar o país. "Conversei agora por telefone com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci um convite para ir ao Fórum Económico Internacional de São Petersburgo e respondi que não posso ir à Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil para, junto com a Índia, Indonésia e China, conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz", escreveu Luiz Inácio Lula da Silva, na rede social Twitter.