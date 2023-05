Ivan Khurs: o navio russo atacado por drones no Mar Negro é protagonista de mais uma história de contradições entre Kiev e Moscovo

O Ministério da Defesa russo garante que o Ivan Khurs, um navio de reconhecimento da frota russa no Mar Negro, que terá repelido um ataque de drones navais ucranianos, já chegou a Sebastopol, na Crimeia onde vai ser reabastecido, revela o site de notícias russo (e anti-Kremlin) “Meduza”. De acordo com Moscovo, a embarcação continuará depois a “cumprir as tarefas estipuladas”

As afirmações do Ministério da Defesa da Rússia surgem após a reivindicação, por parte do Ministério da Defesa ucraniano, do ataque sofrido no Mar Negro, na quarta-feira. Trata-se de mais um caso de versões contraditórias relativamente a ataques contra navios de guerra ou aeronaves, o que se tem repetido desde o início da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022.

Na rede social Twitter, a Defesa da Ucrânia escreveu, na quinta-feira: “Quando o navio de reconhecimento russo Ivan Khurs encontra um drone ucraniano”. A mensagem é acompanhada de um vídeo captado por uma câmara instalada no drone marítimo que, como se pode ver nas imagens, parece embater com o navio russo, a navegar em águas turcas. Anton Gerashchenko, porta-voz do Ministério da Administração Interna da Ucrânia, sugeriu que um terceiro drone tinha atingido o navio de reconhecimento. O alto responsável ucraniano declarou: “A Rússia afirmou que 'o navio continua a desempenhar as suas funções', mas sem mencionar o seu estado. Parece que o terceiro drone conseguiu danificar o navio.”