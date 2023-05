Putin diz que foi desencadeada uma “autêntica guerra” contra a Rússia e acusa o “Ocidente” de esquecer a história do nazismo

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse esta terça-feira que foi desencadeada uma “autêntica guerra” contra a Rússia, acusando o “Ocidente” de ser a causa da divisão, conflitos e revoluções no mundo, e de ter esquecido a história do nazismo. “Contra a nossa Rússia foi desencadeada, outra vez, uma autêntica guerra. Mas nós resistiremos ao terrorismo internacional e também defenderemos os habitantes do Donbas [território anexado na Ucrânia] assim como vamos garantir a nossa segurança”, disse Putin no discurso perante as tropas na Praça Vermelha, em Moscovo. Durante o desfile militar, o líder russo classificou ainda de criminosa a “ideologia de supremacia defendida pelos dirigentes ocidentais”, a quem acusa de esquecimento. “Consideramos que qualquer ideologia de supremacia é repugnante, criminosa e mortal (...). Parece que se esqueceram de quem liderou a demente aspiração dos nazis para a dominação mundial”, disse.

Putin acusa Kiev de provocar uma catástrofe ao seu próprio povo Vladimir Putin também acusou o poder ucraniano de ser um “regime criminoso” instaurado por um golpe de Estado e de obrigar o seu próprio povo a viver uma catástrofe. Rejeitando que a atual situação na Ucrânia foi provocada pela mais recente invasão russa (em fevereiro de 2022), Putin disse, no mesmo discurso na Praça Vermelha, que o povo ucraniano “é refém de um golpe de Estado, do regime criminoso que foi instaurado, e dos poderes ocidentais”. “Foi a moeda de troca pelos planos lucrativos que quiseram levar a cabo”, afirmou, mostrando-se orgulhoso dos participantes da “operação militar especial”, como é designada na Rússia a guerra da Ucrânia. Segundo Putin, “todo o país apoia os heróis”. “Neste momento, nada é mais importante que o vosso desempenho (...) Em vocês radica a segurança do país, de vocês depende o futuro do nosso Estado e do nosso povo”, disse o chefe de Estado russo, dirigindo-se aos militares.