O discurso de Páscoa de um Zelensky sem farda: “Milhões de faíscas em milhões de corações ucranianos transformaram-se numa grande fogueira”

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, felicitou hoje os fiéis por ocasião da Páscoa ortodoxa, que a Ucrânia está a celebrar "com fé inabalável" na vitória sobre a Rússia.

"Hoje celebramos a festa da Ressurreição do Senhor. O seu principal símbolo é a vitória: a vitória do bem, a vitória da verdade, a vitória da vida. Celebramos a Páscoa com fé inabalável na irreversibilidade dessas vitórias", declarou num vídeo distribuído pela Presidência da República da Ucrânia.

Zelensky lembrou, como no final do inverno do ano passado, que a invasão russa trouxe "morte, dor e escuridão", mas não conseguiu enfraquecer o desejo de liberdade dos ucranianos e sua vontade em defender seu país.

"Mantivemos a luz interior. Derrotámos o pânico, o medo, as brigas e brigas. Unimo-nos. Milhões de faíscas em milhões de corações ucranianos transformaram-se numa grande fogueira", disse.

Zelensky referiu que a Ucrânia percorreu um longo caminho desde então, embora talvez os momentos mais difíceis de sua odisseia ainda estejam por vir, apesar dos quais "o sol nascerá novamente sobre todo o nosso país".

"Neste mesmo dia, há um ano, estávamos todos a rezar para que a Ucrânia resistisse. Agora, para que a Ucrânia fosse vitoriosa. Não ficamos sentamos e pedimos, nós mesmos vencemos e criamos essa vitória", disse Zelensky.

A Páscoa representa "a luz do renascimento", que equiparou à reconstrução do país, bem como "a luz da verdade", que implica o Estado de direito e a justiça que punirá os responsáveis pela invasão, afirmou.

O Presidente ucraniano lembrou também aqueles que "deram a vida pela pátria" e pediu a Deus que proteja "todos os que continuam a defender a pátria".

"Cristo ressuscitou. Ressuscitou verdadeiramente", concluiu na sua mensagem.