Foi a guerra que salvou Anastasiia

Aos 16 anos, de repente, Anastasiia deixou de sentir metade do corpo. Conseguia andar, mas que fazer com as pernas quando nada se consegue fazer com os braços?

Se não se tivesse tornado refugiada, o cancro de Anastasiia Kovbun teria continuado a crescer. “Nunca acederia a estes tratamentos se não fosse a guerra”, admite a jovem, com 19 anos, numa videochamada com o Expresso. Mas teria continuado a lutar. Na Ucrânia os médicos não lhe davam esperança de cura, não tinham conhecimento suficiente sobre como operar um cordoma, cancro raro com tumores na base do cérebro, sacro ou cóccix.