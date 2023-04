“A Rússia está a tornar-se dependente da China. Em termos geopolíticos, Putin é um idiota”

Autor de “A History of Modern Russia, from Nicholas II to Putin”, Robert Service socorre-se da História para apontar como só há problemas num Estado autocrático até eles surgirem sob a forma de manifestações e contestação social. A Rússia é, por isso, um país com um destino imprevisível, mas que ditou como mais do que certa a sua dependência face a uma super potência: a China. O perigo mora ao lado, garante o historiador britânico. Nesta entrevista ao Expresso, o investigador e autor afirma que as atitudes políticas e posições ideológicas de Putin são suficientes para julgar até onde irá a sua linha de ação. Não é preciso investigar e tentar compreender o diagnóstico do líder russo, que deveria apontar uma “condição de saúde crónica”, defende Robert Service.

A divisão no Kremlin pode também ser real, mas, para já, Putin vai colocando potenciais líderes uns contra os outros, permitindo-se assim sobreviver. Ainda que o seu tempo seja limitado (o que já pode ter definido).