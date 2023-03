Eurostat: Invasão russa pesa nas relações comerciais de Moscovo com União Europeia

As relações comerciais entre a União Europeia (UE) e a Rússia estão a ser afetadas pelas sanções impostas a Moscovo na sequência da invasão da Ucrânia, com forte quebras nas importações e exportações, divulga esta sexta-feira, 3 de março, o Eurostat.

De acordo com os mais recentes dados compilados pelo serviço estatístico da UE, a quota russa nas importações do bloco comunitário recuou de 9,5% para 4,3% entre fevereiro e dezembro de 2022.

No mesmo período, as exportações da UE para a Rússia caíram dois pontos percentuais, de 4% para 2%.

O défice da balança comercial da UE com Moscovo teve, em março de 2022, um pico de 18,2 mil milhões de euros, após o que entrou numa trajetória descendente para os seis mil ME em dezembro.

Segundo os dados do Eurostat, o valor dos bens importados da Rússia diminuiu para mais de metade (53%), dos 21,8 mil milhões de euros em março para os 10,3 mil ME em dezembro de 2022.

A substituição gradual da Rússia por outros parceiros levou a que a importação de carvão russo tenha recuado de uma quota de 45% em 2021 para 22% em 2022, do gás natural de 36% para 21%, dos adubos e fertilizantes de 29% para 22%, do petróleo de 28% para 21% e do carvão e aço de 16% para 10%, tratando-se dos seis produtos chave.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, tendo a UE adotado já dez pacotes de sanções económicas a Moscovo.