Como é que a guerra vai acabar? Desde a vitória total da Ucrânia ou da Rússia até um possível acordo, eis os cenários possíveis

Todas as guerras eventualmente terminam. A questão é sempre “de que forma”. No Ocidente, o desfecho de um confronto militar ainda é encarado com as lentes da II Guerra Mundial, que culminou com a rendição incondicional da Alemanha. De acordo com os analistas de Defesa e Política Internacional, apesar de aquela época capturar a imaginação ocidental, o fim da guerra mundial foi excecional. A maioria dos conflitos armados não acaba com um dos lados a obter uma vitória militar clara e a impor os seus termos políticos ao outro: na maioria das vezes, o que se impõe é um acordo negociado, com as partes em conflito a expressarem a vontade política de atingir o equilíbrio de poder. “Como a maioria dos conflitos, este conflito terminará com um acordo negociado”, antevê Walter Dorn, professor de Estudos de Defesa na Canadian Forces College, em Toronto. “A Ucrânia tem de viver ao lado da Rússia nos próximos anos, décadas e séculos. Será necessário algum acordo sobre como lidar com as suas fronteiras.”