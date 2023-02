Putin fala à nação antes do primeiro ano de guerra: “inversão da história” e “exaltação dos valores patrióticos” marcam semana na Rússia

Vladimir Putin discursa nesta terça-feira perante a Assembleia Federal do país, três dias antes da data em que se assinala um ano do início da invasão russa da Ucrânia. O estádio Luzhniki é palco, no dia seguinte, de um evento com atuações de artistas russos, onde o Presidente também deverá marcar presença, e que antecede o Dia do Defensor da Pátria, celebrado a 23 de fevereiro – uma semana com um programa recheado, não alheio ao inerente simbolismo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler