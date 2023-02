"Estamos em modo urgente": chefe da diplomacia europeia diz que Ucrânia pode perder a guerra se não receber rapidamente munições

O Alto Comissário da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, apelou hoje na Conferência de Segurança de Munique para acelerar e aumentar a ajuda militar à Ucrânia e disse que era a favor da adesão do país à UE.

"Armamos a Ucrânia porque a guerra é um grande desafio existencial para a nossa segurança, (Presidente Volodomyr) Zelensky e a Ucrânia não têm munições suficientes mas têm motivação suficiente", disse Borrell num discurso num painel de discussão.

"Temos de fazer mais e mais rapidamente, temos de acelerar a nossa assistência militar à Europa", afirmou, acrescentado que "todos os líderes europeus disseram (em Munique) que a Rússia não pode ganhar a guerra, que a Ucrânia tem de ganhar a guerra. Temos de passar das palavras aos atos".

Borrell foi ainda mais longe: a guerra pode terminar - com a vitória da Rússia - se a UE não encontrar uma forma de fazer chegar munições à Ucrânia no espaço de semanas. Numa parte do discurso citada pelo “Guardian”, o alto responsável europeu acrescentou que um encontro dos ministros da Defesa da União, nos dias 8 e 9 de março, é uma oportunidade para os países oferecerem material - os países estão a demorar cerca de 10 meses a encomendar e receber uma simples bala.

“Estamos em modo urgente de guerra. Esta escassez de munições tem de ser resolvida rapidamente: é uma questão de semanas", frisou.

Desafio em África

A par do desafio a curto prazo de aumentar e acelerar a assistência militar à Ucrânia, Borrell apontou dois desafios a médio prazo, que são aumentar a capacidade da indústria de armamento da Europa e lidar mais com o Sul global.

Relativamente a este último, Borrell disse ter detetado um certo ceticismo em certos países acerca do apoio à Ucrânia, e disse que a Europa deve comportar-se de uma forma que deixe claro que está a defender valores universais e não valores que só são válidos quando um vizinho europeu é atacado.

"Vemos que em África existe um certo ceticismo.... As pessoas têm memórias e sentimentos. Temos de mostrar que defendemos valores universais e não valores que só são válidos quando a Ucrânia é atacada", disse.

Na discussão do painel que se seguiu, a primeira-ministra estónia, Kaja Kallas, e o homólogo sueco, Ulf Kristersson, concordaram com Borrell sobre a necessidade de acelerar a assistência militar à Ucrânia.

"Estive recentemente em Kiev. Os ucranianos dizem-nos: enviam-nos armas e não há problema. Mas enviam-nas demasiado tarde e demasiado lentamente", disse Kristersson.

Kallas, por outro lado, salientou que, por um lado, a Ucrânia precisa de munições e, por outro, os países que as entregam precisam de reconstituir os seus 'stocks'.

Borrell will also table plans at a meeting of EU foreign ministers on Monday to use the existing €3.6bn (£3.2bn) European peace facility for the EU to procure ammunition jointly on the model of the procurement of vaccines during the Covid crisis, an idea first proposed by the Estonian prime minister, Kaja Kallas.