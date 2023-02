Bruxelas não promete a adesão a Kiev, mas oferece sanções contra drones iranianos: a cimeira Ucrânia-UE em dois pontos

“Teremos de tomar uma decisão por unanimidade. É assim que funciona.” Estas palavras foram ditas esta sexta-feira por Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, sobre o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia: “A Comissão Europeia vai ter de apresentar um relatório sobre o processo de alargamento [da UE] após o verão, e o Conselho Europeu terá de analisar esse relatório”, afirmou, ao lado de Volodymyr Zelensky, no final da Cimeira UE-Ucrânia, em Kiev, empurrando a questão no imediato para a sua colega Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia e também presente na conferência de imprensa.

