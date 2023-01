Richard Dannatt: “O Ocidente deveria ter-se esforçado mais para integrar a Rússia na grande família de nações europeias”

“Putin pode ter falhado, mas o Ocidente não está preparado para o que virá.” A convicção é de Richard Dannatt, membro da Câmara dos Lordes do Reino Unido e antigo general do Exército britânico. Foi comandante de operações no Kosovo em 1999, e, depois disso, nomeado Chefe Adjunto do Estado-Maior britânico. Após os ataques de 11 de Setembro de 2001, a sua atividade voltou-se para as operações de segurança no Médio Oriente, no Iraque e no Afeganistão. Dannatt foi nomeado Chefe do Estado-Maior em agosto de 2006, já contando com uma vasta carreira militar. Agora, em entrevista ao Expresso, Richard Dannatt traça um diagnóstico histórico aos acontecimentos que levaram Vladimir Putin a concluir que poderia invadir a Ucrânia sem grandes consequências.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler