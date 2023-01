Quezílias internas nas forças do Kremlin e nova mobilização urgente. Revista de imprensa russa

Numa encenação típica do regime autocrático, provavelmente associado a disputas internas, quarta-feira o Ministério da Defesa russo nomeou o chefe de Estado-maior, Valery Gerasimov, ao comando das operações na Ucrânia. Nos últimos dias têm surgido notícias contraditórias sobre a conquista pelas tropas russas às ucranianas da importante cidade de Soledar, no leste do país invadido. Perto de Bakhmut, tem sido palco de prolongada batalha e a Ucrânia insiste em que aquele bastião não caiu.

