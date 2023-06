Pelo menos 421 detidos em França nos protestos contra morte de jovem de 17 anos pela polícia

Pelo menos 421 pessoas foram detidas em França, na quinta-feira, durante protestos realizados na sequência da morte de um jovem de 17 anos pela polícia, de acordo com dados do Ministério do Interior francês.

Na região de Paris verificaram-se 242 detenções, tendo a maioria dos detidos idades entre os 14 e os 18 anos.

"Estas detenções recorde refletem as instruções firmes dadas pelo ministro", declarou uma fonte próxima do responsável pela pasta do Interior, Gérald Darmanin, ao jornal Le Figaro.

A polícia recebeu "instruções sistemáticas de intervenção", escreveu o ministro, numa mensagem na rede social Twitter, na qual manifestou apoio às forças de segurança francesas "que estão a fazer um trabalho corajoso".

Por volta das 3h (2h00 em Lisboa), a situação em Nanterre, nos arredores de Paris, continuava tensa, pela terceira noite consecutiva, indicou o canal de notícias BFMTV, assinalando que polícia e bombeiros continuam no terreno.

Mobilização de 40 mil polícias

Milhares de pessoas protestaram, na quinta-feira, em Nanterre, contra a morte do jovem Nahel de 17 anos, no mesmo dia em que o Governo francês anunciou o envio de 40 mil polícias para conter a violência no país.

A morte do jovem Nahel de 17 anos, num controlo de trânsito na terça-feira, captado pelas câmaras de vigilância, fez regressar a tensão entre jovens e a polícia nos bairros sociais em Nanterre, arredores de Paris, e noutros bairros desfavorecidos da capital francesa.

Os confrontos contra as forças de segurança surgiram logo na noite de terça-feira em Nanterre e, na madrugada de quinta-feira, foram danificados edifícios públicos e queimados carros, tendo sido detidas cerca de 150 pessoas.

O agente da polícia suspeito da morte do jovem, acusado de homicídio, foi detido e vai ficar em prisão preventiva.