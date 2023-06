Pelo menos 37 feridos após explosão e incêndio no centro de Paris

Uma violenta explosão de gás sentida, esta tarde, no centro de Paris, seguida de um incêndio que atingiu a Paris American Academy (uma escola de moda e design na capital francesa) está a mobilizar vários meios de emergência e socorro. De acordo com o balanço mais recente, há pelo menos 37 feridos, dos quais quatro em estado grave. A maioria são, de acordo com o último balanço, vítimas colaterais, isto é, foram feridas pelo efeito da explosão e pelas várias projeções. Há ainda duas pessoas desaparecidas.





O vice-presidente da Câmara, Edouard Civel, adiantou, através do Twitter, que “a explosão de gás ocorreu na Place Alphonse-Laveran, no bairro de Val-de-Grâce”. Na mesma publicação, Civel disse que alguns edifícios estavam a arder. “Por favor, mantenham a distância para permitir a intervenção dos bombeiros", pediu.

Para já ainda não se sabe o que provocou a explosão, mas o Ministério Público francês diz que já foi aberta uma investigação para apurar se se trata de “negligência” ou de uma “falha de segurança”. Segundo o Le Figaro, 230 bombeiros e nove médicos estão no local. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, pediu, através de um tweet, para que as pessoas evitem deslocações para o local.

A polícia fechou a estação de metro de Port-Royal nos dois sentidos.

Nas redes sociais, várias têm sido as partilhas de uma nuvem de fumo e da destruição dos edifícios do 5.º arrondissement (o bairro mais antigo de Paris). Segundo as imagens, a fachada da escola de design ruiu e as janelas do edifício (e de outros perto do local) partiram-se. O MP diz que o edifício "desabou parcialmente".