Antigo membro da Resistência Francesa quebra silêncio sobre execução de prisioneiros alemães em 1944

O comandante do destacamento “chorou como uma criança quando recebeu a ordem, mas havia disciplina na Resistência”, recorda Réveil, citado pela BBC . “Pediu voluntários para cumprirem a ordem. Cada combatente tinha alguém para matar. Mas houve alguns de nós – e eu era um deles – que disseram que não iam participar”, conta. “Obrigámo-los a cavar as suas próprias sepulturas. Foram mortos e deitámos-lhes cal viva em cima. Lembro-me que cheirava a sangue. Nunca mais falámos disso.”

Mais de 70 anos depois, um antigo membro do grupo FTP (Francs-Tireurs et Partisans) – organização da Resistência Francesa durante a Segunda Guerra Mundial – quebrou o silêncio sobre o massacre de alemães que testemunhou em Le Vert, na região francesa de Meymac, em junho de 1944. Aos 98 anos, Edmond Réveil conta como o destacamento de 30 combatentes, a que pertencia, estava a vigiar prisioneiros quando recebeu ordem para os matar.

Após o Dia D, a 6 de junho de 1944, os combatentes da Resistência organizaram uma espécie de revolta em Tulle, em que entre 50 e 60 soldados alemães foram feitos prisioneiros. Os alemães responderam, a 9 de junho, com o enforcamento de 99 reféns – o conhecido massacre de Tulle.

No dia 12 de junho, cerca de 50 prisioneiros chegaram a Meymac. “Se um prisioneiro quisesse urinar, tinha de ser vigiado por dois de nós. Não tínhamos planeado nada para a alimentação. Estávamos sob as ordens de um centro de comando aliado em Saint-Fréjoux e foram eles que deram as ordens para os matar”, relata.

Historiadores locais indicam que, em 1967, foram exumados 11 destes corpos, mas as escavações pararam e não foram mantidos registos do local exato. Entretanto, um homem que se recorda desse momento e que era um jovem na altura deu uma indicação aproximada do local onde poderão estar as sepulturas dos cerca de 40 restantes soldados. Membros da Comissão Alemã de Túmulos de Guerra (VDK) vão deslocar-se a Meymac nas próximas semanas, com o objetivo de determinar o sítio exato, através da utilização de um radar de penetração no solo.

“É um velhote maravilhosamente amável. Era contra a violência e, na Resistência, nunca disparou um tiro. Tudo o que ele quer agora é que os soldados mortos sejam recordados e que as suas famílias saibam onde jazem. E talvez um pequeno memorial seja erguido no local”, conclui Brugere sobre Réveil.