Se “Berlusconi é a Força Itália e a Força Itália e Berlusconi”, como fica agora a direita italiana?

GIUSEPPE LAMI/EPA/Lusa

Não faltarão candidatos a herdeiros da Força Itália, partido pessoal de Silvio Berlusconi. A primeira-ministra Giorgia Meloni tem a possibilidade de ampliar a sua formação, Irmãos de Itália (FdI), abandonando definitivamente as origens fascistas. Isso facilitaria a sua aliança com o Partido Popular Europeu (PPE) com vista às eleições europeias do próximo ano