Incêndio em centro para pessoas com deficiência provoca pelo menos nove mortos

Segundo a imprensa francesa, nomeadamente a BFM TV , 17 pessoas foram retiradas do local. A mesma informação foi avançada, segundo a Lusa, pela administração local da região do Alto Reno.

Foram encontrados nove corpos nos escombros de um centro de reabilitação para pessoas com deficiência, que ardeu na manhã desta quarta-feira em Wintzenheim, no leste da França, avança o “Le Figaro” . Ainda falta encontrar duas das 11 pessoas que estavam desaparecidas (um supervisor e 10 adultos com deficiências cognitivas ligeiras que estavam de férias nesta casa).

No X, o ministro do interior francês, Gérald Darmanin, aponta para “várias vítimas”. "Apesar da rápida e corajosa intervenção do corpo de bombeiros (...), foram relatadas várias vítimas", declarou o ministro, acrescentando que as operações de resgate ainda estavam em andamento.