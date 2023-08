Incêndio em centro para pessoas com deficiência provoca pelo menos dez mortos

Segundo a administração local da região do Alto Reno, citada pela Lusa, 17 pessoas foram retiradas do local – uma delas foi transportada para o hospital numa situação de "emergência relativa".

Foram encontrados dez corpos nos escombros de um centro de reabilitação para pessoas com deficiência, que ardeu na manhã desta quarta-feira em Wintzenheim, no leste da França, avançam o “Le Figaro” e a BFM TV . Ainda falta encontrar uma das 11 pessoas que estavam desaparecidas (um supervisor e 10 adultos com deficiências cognitivas ligeiras que estavam de férias nesta casa).

O fogo foi rapidamente controlado, mas mais da metade do edifício ficou destruído, referiu o comunicado da administração local da região do Alto Reno.

O corpo de bombeiros destacou 76 elementos e quatro carros combater o incêndio, assim como quatro ambulâncias para atender as vítimas. Quarenta polícias também foram deslocados para o local do incidente.

A primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, escreve, na mesma rede social, que os seus “primeiros pensamentos estão com as vítimas”. Na mesma publicação, diz saudar “a mobilização dos bombeiros”

No X, numa primeira reação, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, apontava para “várias vítimas”. "Apesar da rápida e corajosa intervenção do corpo de bombeiros (...), foram relatadas várias vítimas", declarou o ministro, acrescentando que as operações de resgate ainda estavam em andamento.