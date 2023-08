Incêndio em centro para pessoas com deficiência provoca 11 mortos

Segundo a administração local da região do Alto Reno, citada pela Lusa, 17 pessoas foram retiradas do local – uma delas foi transportada para o hospital numa situação de "emergência relativa".

Segundo a procuradora-geral adjunta de Colmar (cidade próxima de Wintzenheim), Nathalie Kielwasser, “o edifício é composto por duas casas separadas” e o grupo que se encontrava no rés do chão “está todo vivo”. Já quanto ao grupo que estava no andar de cima “apenas cinco pessoas conseguiram sair", ficando 11 pessoas dentro da casa. ”Os 11 corpos foram encontrados", confirmou. O incêndio deverá ter sido "de combustão lenta"

Foram encontrados os 11 corpos que estavam desaparecidos na sequência de um incêndio num centro de reabilitação para pessoas com deficiência, esta quarta-feira, em Wintzenheim, no leste da França, avançam o Le Parisien e a BFM TV . Os corpos foram encontrados nos escombros.

O fogo foi rapidamente controlado, mas mais da metade do edifício ficou destruído, referiu o comunicado da administração local da região do Alto Reno.

O corpo de bombeiros destacou 76 elementos e quatro carros combater o incêndio, assim como quatro ambulâncias para atender as vítimas. Quarenta polícias também foram deslocados para o local do incidente.

No X, numa primeira reação, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, apontava para “várias vítimas”. "Apesar da rápida e corajosa intervenção do corpo de bombeiros (...), foram relatadas várias vítimas", declarou o ministro, acrescentando que as operações de resgate ainda estavam em andamento.