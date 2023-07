Embaixadora de França em Portugal: “Vejo impotência e raiva em todas as democracias”

Representante máxima da República Francesa em Lisboa desde setembro do ano passado — depois de ter ocupado o mesmo cargo na Bélgica, entre outras posições que incluem a de conselheira cultural em Amã, na Jordânia —, Hélène Farnaud-Defromont recebeu o Expresso no palácio de Santos, sua residência oficial, onde dá hoje uma receção para celebrar o Dia Nacional de França. Este ano as festividades seguem-se a dias tumultuosos, na sequência do homicídio do jovem Nahel por um polícia.

Que França vai celebrar, este ano, o dia 14 de julho?

É um momento importante para nos lembrarmos do que somos, francesas e franceses. Temos uma divisa muito bonita, que tem sido partilhada e que inspirou outras repúblicas no mundo: liberdade, igualdade, fraternidade. Cada uma destas três palavras tem um sentido profundo, que define o coração da nação francesa. Estes termos não são hoje iguais a quando foram escolhidos, mas há coisas que não mudam. A meio de 2023, será ocasião para reafirmar a nossa unidade, a vontade de vivermos juntos apesar das dificuldades. O povo francês continua orgulhosamente apegado a estes três valores, a que podíamos juntar a solidariedade, um termo mais do século XXI.

