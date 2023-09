Mau tempo em Espanha provoca pelo menos dois mortos e dois desaparecidos

O mau tempo em Espanha, que deverá prolongar-se até ao fim do dia, já provocou dois mortos, na província de Toledo, segundo o El Pais . Uma das vítimas mortais era um homem que morreu no carro em que mseguia. O presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, disse que os serviços de socorro tentaram ajudá-lo, mas sem sucesso. Na localidade de Casarrubios morreu outro homem, num elevador. Em Valmojado (também na província de Toledo) há uma pessoa desaparecida e em Madrid outra.

Um dos desaparecidos seguia num veículo que caiu ao rio Alberche, na localidade de Aldea del Fresno. Esta é uma das áreas mais afetadas pelas chuvas das últimas horas. No carro seguiam duas pessoas, mas uma delas já foi encontrada. Segundo o El Mundo, trata-se de uma criança de 10 anos, que foi encontrada esta manhã empoleirada numa árvore. Os serviços de emergência estão agora à procura do outro passageiro, o pai do rapaz. No carro estavam, também, a mãe e a irmã da criança, que foram, segundo o El Mundo, encontradas no domingo à noite e transportadas para o Hospital Rey Juan Carlos.

No sábado foi emitido um aviso, que dura até esta segunda-feira, de “fenómenos adversos”. Os telemóveis receberam, ainda, um alerta de proteção civil, que pedia para as pessoas que vivem na comunidade madrilena não saíssem de casa.