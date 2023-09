Loading...

Espanha Inundações provocam o caos em Espanha: chuvas fortes deixam Madrid e Toledo submersas (veja o vídeo)

Durante o fim de semana, o mau tempo em Espanha causou estragos, provocou mortos e desaparecidos. As comunidades de Madrid e Castela-Mancha estiveram em alerta máximo e foram as mais afetadas pelo temporal, previsto até esta segunda-feira à noite. Veja as imagens partilhadas nas redes sociais que mostram o rasto de destruição deixado pelas fortes correntes de água na zona centro do país vizinho