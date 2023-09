Chuvas torrenciais em Espanha: jogo suspenso, comboios suspensos, avisos para ficar em casa

Há um aviso especial de “fenómenos adversos” em Espanha. Foi emitido no sábado, e dura até à segunda-feira. Depois do granizo que afetou parte do território nacional, é este domingo que se esperam - e já se fazem sentir - grandes chuvadas no país vizinho.

O alerta previa “precipitações persistentes e generalizadas”, sendo que Madrid e Toledo concentram as preocupações no que diz respeito à tarde deste domingo. O alerta vermelho está naquelas comunidades, mas há outras com alerta laranja, da Andaluzia à Catalunha. Aliás, Catalunha, Cadiz, Valência já sentiram a queda intensa de chuva.

Na comunidade madrilena, todos os telefones receberam uma mensagem de alerta de proteção civil: “não utilize o seu veículo, exceto se for extremamente necessário, e fique em casa até receber informação adicional”. O jornal espanhol El País conta que é a primeira vez que é enviada uma mensagem deste género por parte da região. O presidente da Câmara de Madrid, José Luis Almeida, pediu mesmo para que os habitantes fiquem em casa esta tarde, e há parques e túneis que foram também encerrados.

Receia-se a acumulação de grandes quantidades de água caídas do céu. Aliás, a tempestade já levou a La Liga a suspender o jogo entre o Atlético e o Sevilha, que iria ocorrer este domingo. “A nova data e hora será anunciada em breve”, diz a nota informativa da La Liga.

Mas também a gestora das infraestruturas rodoviárias, a Renfe, decidiu interromper a circulação ferroviária de Madrid para várias localidades devido ao temporal, e vai comunicando novas suspensões no seu Twitter. É possível mudar os bilhetes para não sair penalizado pela decisão, sem custos.

Na Catalunha, houve uma localidade confinada (Alcanar, em Tarragona); a quantidade de chuva obrigou ao encerramento de estradas de acesso. Há exatamente dois anos, esta zona tinha sido já afetada por chuvas intensas.

Pelo país, há estradas fechadas ou que já estiveram com circulação interrompida. Estradas cortadas, pessoas que ficaram retidas em casas e veículos são alguns dos destaques noticiados pela imprensa espanhola.

A expectativa da agência estatal de meteorologia espanhola é que “a partir da tarde de segunda-feira, 4, é bastante provável que as precipitações tendam a diminuir em todas as zonas, dando-se na terça-feira, 5, por finalizadas as condições que deram lugar a este aviso especial”.

Em Portugal, também há alertas para este domingo, com sete distritos com aviso laranja, e os restantes com aviso amarelo, devido à precipitação e trovoada. Não há avisos para segunda-feira em Portugal.