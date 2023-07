Tempestade provoca grandes enxurradas em Saragoça e danos graves por todo o nordeste de Espanha (COM VÍDEOS)

A primeira frente de tempestade afetou Aragão, onde se registaram inundações de estradas e danos em algumas garagens e casas, e numerosas estradas secundárias tiveram de ser encerradas devido à presença de lama, poças de água e ramos de árvores.

A segunda frente chegou à capital aragonesa às 18:00 locais (17:00 em Lisboa) e causou graves danos materiais, os mais graves no Parque Venecia, onde uma dezena de pessoas teve de ser resgatada pelos bombeiros depois de terem ficado presas dentro de veículos.

A terceira circular ficou completamente inundada, formando um rio de água que arrastou carros mas não causou danos pessoais.

O mau tempo afetou também as autoestradas próximas de Saragoça, onde também foram atingidas escolas e hospitais, bem como o comboio de alta velocidade que se dirigia para Barcelona, que foi imobilizado em La Cartuja, devido à inundação da via, e teve de regressar à estação de Delicias, onde os passageiros foram desembarcados enquanto aguardavam a possibilidade de retomar a viagem.

As fortes tempestades atingiram também Navarra e obrigaram os bombeiros e a polícia a intervir, principalmente para ajudar na drenagem e na limpeza das estradas, sem que tenham sido registados feridos.

Segundo fontes do governo regional, houve cerca de 20 intervenções em Pamplona, concentradas principalmente entre as 21:30 e as 22:00 horas locais, de acordo com as chamadas recebidas durante este período.