Cientistas espanhóis aproveitam campanha eleitoral para exigir ação climática

Quinze académicos espanhóis sujeitam-se a penas de cinco anos de cadeia por terem lançado tinta vermelha (lavável) sobre as escadas do Congresso dos Deputados. A sua performance, realizada a 6 de abril de 2022, visava alertar para “a inação do Governo” contra a crise climática.

O ato em causa inseria-se nua série de ações e “desobediência não violenta” organizadas a nível mundial pelo coletivo Scientist Rebellion, ramo científico de um movimento ecologista internacional, com o objetivo de exigir aos responsáveis políticos “compromissos firmes, eficazes e imediatos face à gravidade da situação”. Os quinze ativistas, todos cientistas de confirmada reputação em Espanha, estão acusados de dois delitos: um contra as altas instituições do Estado, por terem perturbado o funcionamento do Congresso; outro por danos contra o património histórico, no valor de 3306 euros.

Sem se conhecer ainda o parecer definitivo da procuradoria ­— prevê-se que suceda nos próximos dias —, os implicados poderão ser condenados a penas de prisão de entre dois e cinco anos. “Às vezes pode ser necessário enfrentar um castigo para as coisas mudarem”, afirma ao Expresso um deles, o matemático Jorge Riechmann, professor de filosofia política na Universidade Autónoma de Madrid.