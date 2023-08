Islândia: refugiados já não são bem-vindos à terra do gelo e do fogo

Da janela do quarto de Ivan, no rés do chão de um edifício antigo à entrada do qual está afixada uma placa azul descascada com as palavras “Bed and Breakfast”, vê-se um grande pilar, mesmo atrás de um barracão, com cerca de 20 metros de altura. Em cima do pilar há uma caixa de betão redonda, pintada de vermelho e branco axadrezado: trata-se da torre de água do aeroporto internacional de Keflavik, o maior da Islândia, 50 quilómetros a oeste da capital, Reiquiavique.

A longa vedação que rodeia o perímetro do aeroporto fica a dois minutos a pé do quarto de Ivan e o rugido dos motores que enchem as pistas nunca pára, nem mesmo de madrugada, quando os voos de Washington, Baltimore, Nova Iorque e Boston chegam, entre a uma e as seis. Para Ivan Galindo, um estudante venezuelano de Arquitetura, os aviões que descolam e aterram em Keflavik tornaram-se uma obsessão desde que, no início de janeiro, foi levado pelos funcionários de imigração islandeses, juntamente com os pais, para um pequeno quarto no hotel Asbru, com dois beliches, um cacifo e uma casa de banho, a dois passos do aeroporto.