Eurodeputadas grávidas lideram campanha pelo voto à distância no Parlamento Europeu, e há um português envolvido

Quatro eurodeputadas grávidas estão na linha da frente de uma campanha pelo voto à distância para deputados europeus que não possam estar presentes no momento das votações. A reivindicação não é apenas pelo regresso de uma modalidade que vigorou durante a pandemia de covid-19. O quarteto de parlamentares, apoiadas por outros eurodeputados, também se bate pelo reconhecimento da licença de parentalidade no regimento do Parlamento Europeu (PE) e pela opção de delegar o voto num colega.

Ao contrário do que acontece na Assembleia da República e noutros parlamentos, no PE não é possível pedir a suspensão do mandato para gozar a licença de parentalidade. Essa figura não existe, restando aos eurodeputados duas vias: a renúncia ou a continuidade em funções.