Foram resgatados 117 migrantes que seguiam num barco proveniente da Líbia

Uma instituição de caridade espanhola resgatou 117 migrantes que seguiam a bordo de um barco que partia da Líbia, no norte de África. O resgate deste sábado acontece poucos dias depois do naufrágio na Grécia, que provocou a morte de pelo menos 79 pessoas e foi considerado uma das maiores tragédias no Mediterrâneo oriental na última década.

De acordo com a instituição espanhola Open Arms, foram resgatadas 117 pessoas só este sábado a cerca de 30 quilómetros da costa da Líbia, incluindo 25 mulheres e um menino de três anos, oriundos sobretudo de Eritreia, Sudão e Líbia. Todos os passageiros que seguiam a bordo estão a receber assistência médica, informou a organização.

Na semana passada, um barco com até 750 passageiros partiu também da Líbia e teria como destino final Itália, no entanto, acabou por naufragar no sudoeste da Grécia. Segundo a informação prestada pela Guarda Costeira do país, foram recuperados 79 corpos e resgatadas cerca de 100 pessoas.

António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, lamentou imediatamente a “tragédia inconcebível” e pediu mais medidas de segurança para a migração: “Todos aqueles que procura uma vida melhor precisam de dignidade e segurança”, afirmou. Após o naufrágio, o governo grego decretou três dias de luto nacional.