Agente que testemunhou assassinato do Presidente John F. Kennedy questiona se o atirador agiu sozinho

Após seis décadas de silêncio, Paul Landis, um dos agentes dos serviços de informação norte-americanos que testemunhou o assassinato do Presidente John F. Kennedy, questiona agora se o atirador terá realmente agido sozinho e contraria uma das conclusões da comissão especial que investigou o homicídio.

Paul Landis estava a poucos metros de Kennedy quando o Presidente foi morto a tiro em 1963. Numa entrevista ao “The New York Times” publicada este fim de semana, disse que durante muito tempo acreditou na versão oficial em que o assassino, Lee Harvey Oswald, foi o único responsável pelo que aconteceu.

No entanto, começou a “duvidar de si próprio” devido às discrepâncias entre aquilo que presenciou no dia e o relatório da chamada “Comissão Warren”, criada de propósito para investigar o homicídio do Presidente. “Agora começo a questionar-me”, afirmou na entrevista, não adiantando mais informações nem especulando sobre o que pode ter acontecido de facto.

Estas novas declarações surgem um mês antes de Paul Landis lançar um livro de memórias chamado “The Final Witness”, e a sua versão dos factos contraria pelo menos uma das conclusões a que a comissão presidida pelo jurista Earl Warren chegou na altura.

Segundo o relato citado pelo “New York Times”, uma das balas disparadas naquele dia fatídico atingiu Kennedy por trás, saiu pela frente da sua garganta e continuou a atingir John Connally, governador do Texas, que também estava presente no carro, conseguindo ferir-lhe as costas, peito, pulso e coxa.

As autoridades chegaram a esta conclusão da “bala mágica” porque encontraram o projéctil na maca que alegadamente transportou Connally para o hospital. No entanto, e como Paul Landis veio agora esclarecer, foi ele que descobriu a bala que, segundo o próprio, ficou presa na limousine atrás do assento de Kennedy, colocando-a depois na maca.

“Era uma prova que eu percebi imediatamente que era muito importante. E eu não queria que ela desaparecesse ou se perdesse. Por isso, disse a mim mesmo: «Paul, tens de tomar uma decisão» — e agarrei-a”, justifica agora o ex-agente, que nunca foi entrevistado pela Comissão Warren.

Como contou ainda ao “New York Times”, não foi fácil tornar públicas as suas contradições em relação à narrativa oficial das autoridades, daí também ter demorado este tempo todo a fazê-lo, disse Paul Landis. O seu livro será lançado no dia 10 de outubro.