Pelo menos 53 mortos em incêndios florestais no Havai

O balanço dos grandes incêndios florestais no arquipélago norte-americano do Havai subiu para 53 mortos, anunciaram as autoridades do condado de Maui, a ilha mais afetada.

As autoridades locais haviam afirmado pela manhã que o fogo que assola Lahaina estava 80% controlado e, segundo o novo comunicado, não houve mudanças.

O incêndio já destruiu uma grande parte da cidade turística de Lahaina, na costa oeste de Maui.

O anterior balanço oficial dava conta de 26 mortos e milhares de desalojados.

Os incêndios afetam também Kula, outra zona da ilha de Maui, assim como a península de Kohala, na ilha do Havai.

As autoridades norte-americanas decretaram o estado de emergência e a vice-governadora, Sylvia Luke, disse que a rede hospitalar de Maui ficou sobrecarregada com o afluxo de doentes com queimaduras ou por inalação de fumo.