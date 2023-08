Sobe para 36 número de mortos em incêndios florestais no Havai

O incêndio já destruiu uma grande parte da cidade turística de Lahaina, na costa oeste de Maui, onde foram registadas até agora 36 vítimas mortais, 20 feridos e milhares de desalojados. Este incêndio continua ativo.

A nota divulgada entretanto não esclarece se estas 36 vítimas mortais se somam às seis mortes contabilizadas anteriormente.

Na quarta-feira, as autoridades norte-americanas temiam um aumento do número de vítimas.

Os receios estão relacionados com a passagem do furacão Dora nas proximidades do arquipélago, que agravou os fogos, que provocaram numerosos estragos e evacuações, em particular na ilha de Maui, a segunda maior deste Estado norte-americano.

O maior incêndio começou a propagar-se na terça-feira, na cidade de Lahaina, uma das mais populares entre os turistas, e obrigou muitos habitantes a resguardarem-se nas águas do mar para escapar às chamas e ao fumo.

Os incêndios afetam também Kula, outra zona da ilha de Maui, assim como a península de Kohala, na ilha do Havai.

As autoridades norte-americanas decretaram o estado de emergência e a vice-governadora Sylvia Luke disse que a rede hospitalar de Maui ficou sobrecarregada com o afluxo de doentes com queimaduras ou por inalação de fumo.