Senado dos EUA regressa à normalidade após falso alarme de tiroteio em Washington

Os trabalhadores do Senado dos Estados Unidos regressaram aos gabinetes após um falso alarme para um tiroteio nas proximidades, que obrigou esta quarta-feira à evacuação dos edifícios, divulgou a Polícia do Capitólio. Os agentes que patrulham os edifícios do Congresso realizaram buscas em todos os gabinetes do Senado e nos arredores, sem identificar "atividades ou pessoas suspeitas", referiu esta força em comunicado.

A resposta de segurança foi motivada por uma "chamada preocupante para o 911 [número de emergência]" sobre um "possível atirador ativo", tinha explicado a Polícia do Capitólio. Já pelas 15h00 [20h00 em Lisboa], a força policial tinha destacado que não havia relatos confirmados de armas ou tiros.

Nas redes sociais, a Polícia do Capitólio acrescentou depois que os gabinetes já estavam prontos para voltar a receber os trabalhadores. Antes, as autoridades tinham retirado os trabalhadores do Senado dos edifícios, instando-as a saírem do prédio e a afastarem-se.

Funcionários e jornalistas que trabalham naquele prédio receberam um 'e-mail' com instruções para se abrigaram numa sala trancada, permanecerem imobilizados e silenciarem todos os aparelhos eletrónicos. Quer a Câmara dos Representantes (câmara baixa), quer o Senado (câmara alta) do Congresso norte-americano estão neste momento em período de férias.

O incidente gerou grande expectativa porque ocorreu perto do tribunal onde o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) deve comparecer esta quinta-feira, na sequência da acusação sobre os seus esforços para inverter o resultado das presidenciais de 2020, que culminou com a invasão do Capitólio em 06 de janeiro de 2021.