Edifícios do Senado encerrados após relatos de atirador na zona do Capitólio em Washington

As autoridades da capital norte-americana emitiram esta quarta-feira uma ordem de abrigo e estão a revistar os edifícios com os gabinetes do Senado, perto do Capitólio dos Estados Unidos, após relatos da presença de um atirador no local. A Polícia do Capitólio dos EUA anunciou, através da rede social X (antigo Twitter), que a resposta de segurança foi motivada por uma "chamada preocupante para o 911 [número de emergência]" sobre um "possível atirador ativo".

No entanto, a partir das 15h00 [20h00 em Lisboa], a Polícia do Capitólio observou que não havia relatos confirmados de armas ou tiros. Pelas 15h30, um porta-voz do departamento de Polícia Metropolitana adiantou que as autoridades não localizaram imediatamente nenhuma vítima ou outra evidência de um tiroteio, mas que ainda estavam a trabalhar na revista total da área.

Dentro do edifício Russell do Senado, os polícias retiraram as pessoas, instando-as a saírem do prédio e afastarem-se do local. Do lado de fora, os turistas observaram dezenas de carros da polícia que cercaram a área, noticiou a agência Associated Press (AP).

Funcionários e jornalistas que trabalham naquele prédio receberam um 'e-mail' com instruções para se abrigaram numa sala trancada, permanecerem imobilizados e silenciarem todos os aparelhos eletrónicos. Quer a Câmara dos Representantes (câmara baixa), quer o Senado (câmara alta) do Congresso norte-americano estão neste momento em período de férias.