“Manipular”, “explorar”, “roubar”: Sunak e Biden reforçam laços contra China e Rússia

“Quando os Estados Unidos da América e o Reino Unido estão juntos, o mundo é um local melhor, mais seguro e mais próspero. É por isso que esta é uma aliança indispensável.” Foi assim que o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, terminou a sua intervenção inicial na conferência de imprensa que manteve esta quinta-feira, 8 de junho, na Casa Branca, Washington, ao lado do Presidente americano, Joe Biden.

Foram ali feitas juras de união e prosperidade em conjunto, porque só assim, argumentam os dois responsáveis políticos, há capacidade para combater “o roubo” e a “exploração” que atribuem à atuação da China e da Rússia.

Relembrar o “Dia D”

Aliás, o “Dia D” foi relembrado por Biden, já que a 6 de junho celebraram-se os 79 anos do desembarque da Normandia, dia visto como arranque da libertação do continente europeu do controlo da Alemanha Nazi por parte dos Aliados. “Uma lembrança”, disse o Presidente americano, dos valores que os dois países querem defender, e que querem que o mundo com eles partilhe.

É por isso que anunciaram uma aliança chamada “Declaração Atlântica”, que vai de cooperação tecnológica e militar, isto numa altura em que se contam quase 16 meses desde que a Rússia fez uma “brutal agressão” à Ucrânia, como classificou Biden. O apoio à Ucrânia foi um dos temas do encontro, mas a aliança foi o destaque.

O “novo plano” de parceria permitirá, segundo Biden, “acelerar a transição” energética, “liderar o desenvolvimento das tecnologias emergentes que vão dar forma ao futuro”, “proteger as tecnologias críticas para a segurança”. Estados Unidos e Reino Unido querem controlar as cadeias de produção dos seus produtos, como metais essenciais para a transição energética, “para não ficarem dependentes de nenhum país para atingirem as metas”, como a China. Criam-se, assim, exceções bilaterais na economia e na defesa, para que o Reino Unido não seja penalizado pelo maior protecionismo americano.

Impedir “roubo”

As duas nações separadas pelo Atlântico querem “fazer mais para impedir que tecnologias que são inventadas e desenvolvidas nos países sejam usadas para propósitos militares e de informação por países que não partilham os valores”, afirmou Biden. A referência aos valores foi repetida por ambos, defendendo que têm de ser usados no desenvolvimento das tecnologias como a inteligência artificial.

“Países como a China e a Rússia estão dispostos a manipular e a explorar a nossa abertura, roubar a propriedade intelectual, utilizar as nossas tecnologias para fins autoritários. Não vão ser bem-sucedidos”, atirou o primeiro-ministro britânico (a quem o Presidente americano chegou a chamar, por engano, Presidente, para depois reconhecer a brincar que o tinha promovido).

Os alvos desse poderio que Estados Unidos e Reino Unido querem conquistar são a Rússia e a China, mas na conferência de imprensa na Casa Branca não foram os únicos inimigos lembrados: as alterações climáticas também. Washington encontra-se com péssima qualidade do ar devido às consequências dos incêndios no Canadá, tema pelo qual, aliás, Joe Biden começou por falar, para referir a ajuda que está a ser direcionada para o país vizinho, e as precauções com a qualidade do ar nos Estados Unidos. Já Sunak começou o seu discurso a lamentar o ataque em França que acabou por ferir uma criança britânica, segundo disse.

Pelo meio, o Presidente americano ainda se posicionou, perante a pergunta de uma jornalista, para proteger a comunidade LGTB+, dizendo até para a jornalista dar o número de telefone de uma família que ponderava sair do país para proteger o filho transgénero.