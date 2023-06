EUA: pelo menos dois mortos e cinco feridos em ataque a tiro na Virgínia

Pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas num ataque a tiro, num parque em Richmond, no estado norte-americano da Virgínia (sudeste), onde decorria uma cerimónia de formatura de um liceu.

Um finalista, de 18 anos, e um homem, de 36, que assistiam à cerimónia, morreram no ataque, disse o chefe interino da polícia de Richmond, Rick Edwards, numa conferência de imprensa, na terça-feira.

O suposto autor do ataque, que tentou fugir a pé, foi detido e várias armas de fogo foram encontradas no local, disse Edwards. A polícia acredita que o atacantes, de 19 anos, conhecia "pelo menos uma" das vítimas mortais.

O ataque fez com que os participantes na cerimónia fugissem em pânico, causando 12 feridos.

Os tiros foram ouvidos por volta das 17:15 de terça-feira (22:15 em Lisboa), com os agentes policiais destacados para a cerimónia a chamarem reforços, que encontraram vários feridos no exterior do teatro, disse Edwards.

"Vamos fazer tudo o que pudermos para levar os indivíduos envolvidos à justiça. (...) Isso não devia acontecer em lugar nenhum", disse o autarca de Richmond, Levar Stoney, na conferência de imprensa.

A agência que gere as escolas públicas de Richmond disse, numa mensagem, que o ataque ocorreu em Monroe Park, um parque que fica do outro lado da rua do teatro e adjacente ao campus da universidade Virginia Commonwealth University.

Apesar da polícia garantir não acreditar que haja qualquer ameaça contínua à comunidade, as autoridades escolares decidiram cancelar "por precaução" uma outra cerimónia de formatura marcada para terça-feira e encerrar hoje todas as escolas.

Desde o início do ano, o Gun Violence Archive já registou 278 ataques a tiro nos Estados Unidos, assim classificados pelo portal sempre que causem pelo menos quatro mortos ou feridos.