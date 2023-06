Taxa de desemprego nos EUA sobe para 3,7% em maio

A taxa de desemprego subiu nos Estados Unidos para 3,7% em maio, mais três décimas do que em abril, com um aumento de 440.000 pessoas desempregadas, segundo dados publicados esta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.

Em maio, foram criados 339.000 empregos, um número que ficou acima do que era esperado, numa altura em que se analisam os efeitos no mercado laboral da subida das taxas de juro da Reserva Federal (Fed) para travar a elevada taxa de inflação.

A taxa de desemprego voltou a subir, após dois meses consecutivos em que diminuiu (março e abril) e atingiu 3,7%, quando os analistas antecipavam que ficasse em 3,5%.

Os dados do desemprego são conhecidos uma semana depois de ter sido anunciado que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos abrandou no primeiro trimestre, mas menos do que foi inicialmente anunciado, tendo ficado em 1,3% em ritmo anualizado.

A primeira estimativa indicava um crescimento de 1,1%. Apesar de serem melhores do que os anteriores, os dados continuaram a mostrar uma desaceleração em relação ao crescimento de 2,6% registado no último trimestre de 2022.

A próxima reunião de política monetária da Fed vai decorrer nos dias 13 e 14 de junho e os responsáveis da instituição podem subir de novo as taxas de juro ou fazer uma pausa e observar os aumentos anteriores para não abrandar demasiado a atividade económica, tentando evitar uma recessão.