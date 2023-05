EUA: escola de Miami restringe acesso a poema lido durante tomada de posse de Biden

Uma escola de Miami restringiu o acesso a um poema da afro-americana Amanda Gorman, lido durante a tomada de posse do Presidente Joe Biden em 2021, considerando-o impróprio para crianças menores, divulgou esta quarta-feira uma associação.

Uma mãe de alunos, Daily Salinas, tinha pedido no final de março a retirada de cinco livros da biblioteca da Bob Graham School, acreditando que as obras têm a intenção de doutrinar crianças, de acordo com documentos obtidos pela organização Florida Freedom to Read Project e partilhados com a agência France-Presse (AFP).

Entre estas obras, está o poema "The Hill We Climb" ("A colina que subimos", em português), lido durante a tomada de posse do Presidente democrata por Amanda Gorman.

A poetisa, então com 22 anos, causou sensação, e várias das suas obras chegaram ao topo das vendas.

"The Hill We Climb" pretendia ser uma mensagem de esperança e um apelo à união, dirigido a um país dividido, tendo sido escrito após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando milhares de apoiantes do republicano Donald Trump tentaram impedir a certificação da vitória eleitoral de Biden.

O poema foi movido para a secção para crianças com mais de 11 anos na Bob Graham School.

A decisão reacende um debate sobre a proibição de livros, um assunto particularmente delicado nos Estados Unidos.

Num contexto de guerras culturais entre republicanos e democratas, que dividem o país, alguns estados conservadores tentam policiar a leitura, por exemplo descartando livros que acusam, por exemplo, de promover a homossexualidade, de ideologias progressistas, ou de serem demasiado chocantes.

Clássicos, como os romances de Toni Morrison ou "Maus", de Art Spiegelman, têm sido alvo de autoridades escolares.

Amanda Gorman, a última a entrar nesta lista, referiu que está "horrorizada".

Para a poetisa, esta decisão equivale a "violar a liberdade de expressão".

Na sua decisão por escrito, o conselho escolar da escola de Miami reconheceu, no entanto, o valor educacional do poema, sendo Amanda Gorman "a poetisa mais jovem da história dos Estados Unidos a ter lido durante uma cerimónia de tomada de posse presidencial".