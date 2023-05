Tiroteio em prédio de Atlanta faz um morto e 4 feridos

Um tiroteio num prédio no centro de Atlanta, nos Estados Unidos, causou esta quarta-feira um morto e quatro feridos, pelo menos, segundo a polícia local, que partilhou uma foto do suspeito atirador. Segundo as autoridades, quatro feridos foram levados para um hospital e uma quarta pessoa foi declarada morta no local.

A polícia adianta não ter havido mais tiros além do tiroteio inicial, que ocorreu num prédio na West Peachtree Street, entre as ruas 12 e 13, numa área comercial com torres de escritórios e apartamentos. Por enquanto, nenhum suspeito foi detido e a polícia de Atlanta, por email, informou tratar-se de uma "situação ativa e fluida", com o objetivo de encontrar o suspeito e outras vítimas.

A polícia partilhou uma foto de um suspeito que acredita ser o atirador, alertando para o risco de poder estar armado e ser perigoso, apelando a informações sobre o seu paradeiro e a que os residentes daquela área se mantenham em casa.

Dezenas de veículos da polícia e dos bombeiros estão ao longo da West Peachtree Street, enquanto polícias continuam a chegar ao local mais de uma hora após o tiroteio. Segundo a Associated Press (AP), um elevado número de polícias estão do lado de fora da entrada principal de um prédio da Northside Medical, e vários helicópteros sobrevoam o local enquanto a polícia tenta controlar o tráfego nas ruas próximas.