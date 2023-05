Polícia dos EUA encontra sete cadáveres em propriedade do Oklahoma

As autoridades do Estado norte-americano de Oklahoma encontraram sete cadáveres durante buscas para localizar duas adolescentes desaparecidas na segunda-feira e que foram vistas na companhia de um agressor sexual.

De acordo com o jornal New York Times, que cita fontes policiais, os corpos ainda não foram oficialmente identificados, desconhecendo-se se as duas jovens, de 14 e 16 anos de idade, estão entre os sete cadáveres agora encontrados.

O responsável policial do condado de Okmulgee, Eddy Rice, disse ao mesmo jornal que as buscas para detetar as duas adolescentes foram suspensas após a descoberta dos sete corpos, na cidade de Henryett, a sul de Tulsa.

"Nós pensamos que encontrámos tudo o que procurávamos", disse Rice.

Segundo o mesmo jornal, os corpos foram encontrados no interior da propriedade onde reside um homem que já foi condenado por agressões sexuais e que foi identificado pelas autoridades como sendo Jesse McFadden, de 39 anos.

A operação de busca das duas raparigas foi iniciada na segunda-feira, depois de terem sido avistadas no interior de uma viatura conduzida de McFadden. No mesmo dia, Jesse McFadden deveria ter prestado declarações no tribunal do condado de Muskogee por ter sido acusado de "pornografia juvenil" através do uso de meios tecnológicos.

De acordo com o New York Times, McFaddem não compareceu no tribunal, tendo sido emitido um mandado de busca.