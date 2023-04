EUA sanciona 52 pessoas e organizações por ligação a rede de financiamento do Hezbollah

A administração norte-americana impôs esta terça-feira sanções a 52 pessoas e organizações internacionais ligados a uma rede de branqueamento de capitais e financiamento do grupo xiita libanês Hezbollah, noticiou a EFE.

Em comunicado, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (EUA) declarou que tomou esta ação em coordenação com as autoridades de vários países, uma vez que entre os sancionados se incluem pessoas e empresas do Líbano, dos Emirados Árabes Unidos (EAU), da África do Sul, de Angola, da Costa do Marfim, da República Democrática do Congo, da Bélgica, do Reino Unido e de Hong Kong.

Segundo Washington, a rede alegadamente facilitou o pagamento, o envio e a entrega de fundos, diamantes, pedras preciosas, peças de arte e artigos de luxo destinados ao que os EUA descrevem como o banqueiro do Hezbollah, Nazem Said Ahmad, sancionado pelas autoridades norte-americanas em 2019.

De acordo com o Departamento do Tesouro, a rede supostamente ajudou Ahmad a escapar às sanções dos EUA, permitindo-lhe manter o seu estilo de vida pródigo e a sua capacidade de financiar o Hezbollah.

"As pessoas envolvidas nesta rede utilizaram empresas de fachada e esquemas fraudulentos para mascarar o papel de Nazem Said Ahmad nas transacções financeiras", acusou Brian Nelson, Subsecretário do Tesouro para o terrorismo e inteligência financeira, no memorando.

Entre os sancionados incluem-se os familiares e associados comerciais de Ahmad que lhe permitiram continuar a operar em locais como Beirute, Dubai (EAU) e Joanesburgo (África do Sul), tirando partido da natureza do comércio de diamantes, pedras preciosas e arte.

O Tesouro norte-americano alega que a rede utilizou "acordos legais e ilegais" para coagir os participantes dispostos e involuntários nos seus negócios a obterem falsos certificados de engenharia, que são exigidos quando se trata de preços e impostos sobre diamantes, a fim de dar às suas empresas uma aparência legal.

Alega igualmente que a rede falsificou documentos e utilizou empresas de fachada para permitir a Ahmad comprar e distribuir bens e obras de arte de luxo em leilões e galerias de todo o mundo.

Para o fazer, a rede subvalorizou o valor destes bens e enviou quantidades por grosso através de portos marítimos, sob a influência do Hezbollah, para deslocar os bens para o Líbano sem pagar impostos e alfândegas.

Ahmad contornou as sanções dos EUA ao utilizar esta rede agindo em seu nome para transacionar e acumular clandestinamente grandes quantidades de moeda, longe da supervisão das autoridades libanesas e dos reguladores financeiros, alertou ainda o departamento norte-americano.

As sanções agora aplicadas congelam quaisquer bens que as entidades e pessoas designadas por Washington possam ter sob jurisdição dos EUA e proíbem-nos de efetuar transações financeiras com pessoas ou empresas norte-americanas.