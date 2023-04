Robert Sherman, ex-embaixador dos EUA em Portugal: “O mundo não se divide forçosamente entre amigos e inimigos”

Tendo representado Washington em Lisboa entre 2014 e 2017, Robert Sherman, de 69 anos, diz manter um “amor tremendo” pelo nosso país. Este passa pela seleção das quinas, pelo cargo no Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco e pelo desafio de dar aulas de Política, Filosofia e Economia na Universidade Católica. É nesta última qualidade que fala ao Expresso, frisando já não ser voz oficial dos Estados Unidos.

Depois de ter sido embaixador em Portugal, está no Novo Banco desde 2017 e é, agora, professor da Católica. O que vem ensinar?

Tenho um amor tremendo por Portugal e pelo seu povo. Quando a Católica me convidou para dar aulas, não tardei em aceitar. Dei um curso sobre liderança internacional e como as organizações têm de mudar, no outono. Agora vou ensinar política comparada.