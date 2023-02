Aparição de Jesus no intervalo do Super Bowl custou 19 milhões de euros: nem todos os americanos perceberam este investimento

No passado domingo decorreu um dos maiores eventos desportivos a nível mundial: o Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano, foi visto em direto por mais de 113 milhões de pessoas.

Durante os intervalos, os espetadores deparam-se com uma mensagem peculiar para um evento deste tipo: um dos anúncios mais marcantes não foi o de uma grande empresa, mas o de uma organização intitulada “He Gets Us” (“Ele percebe-nos”, em português), uma plataforma dedicada a promover Jesus Cristo, com uma mensagem de inclusão dirigida especialmente às gerações mais jovens.

Foram dois anúncios no total, um com 30 segundos e outro com um minuto, o que poderá ter representado um investimento de cerca de 20 milhões de dólares (perto de 19 milhões de euros): meio minuto de publicidade durante o intervalo desta edição do Super Bowl foi comercializado a uma média de sete milhões de dólares.

Num dos anúncios, a He Gets Us sugere aos espetadores que sejam mais “como crianças”, à medida que se sucedem no ecrã fotografias e vídeos de jovens envolvidos em atos de solidariedade e amizade. Um delas mostra duas crianças num autocarro a partilhar um par de auscultadores, outro uma jovem encostada a um cão a ouvir a frequência cardíaca do animal com um estetoscópio.

O segundo, este com a duração de um minuto, mostra uma série de fotografias de pessoas a discutir em vários cenários, particularmente em manifestações de larga escala, como aquelas que assolaram os EUA em 2020 na sequência da morte de George Floyd. No final, a frase “Jesus amava aqueles que odiamos” aparece no ecrã, seguida de: “Jesus. Ele percebe-nos. A todos nós”.

A presença da “He Gets Us” - que se descreve como um “movimento para reintroduzir as pessoas ao Jesus da bíblia e ao seu amor e perdão desarmantes” - no espaço mediático dos EUA tem sido constante desde 2022. Nesse ano, a organização comprometeu-se a uma campanha de publicidade num valor superior a 100 milhões de dólares, tal como nota a estação norte-americana CNN.

Não é claro quem está por detrás do movimento, ou se este terá alguma intenção para além de levar a mensagem de Jesus Cristo às audiências norte-americanas, particularmente ambições políticas. Um dos únicos doadores assumidos chama-se David Green, um bilionário natural do estado do Kansas e um conhecido ativista conservador, que no passado gastou milhões de dólares a apoiar causas anti-LGBT e contra o aborto.

Oficialmente, a “He Gets Us” é uma subsidiária de uma organização sem fins lucrativos, a Fundação Servant, que terá também doado no passado perto de mil milhões de dólares a vários projetos políticos, legais e educativos que visavam restringir o direito ao aborto e à contraceção.

Várias investigações jornalísticas, como a do site Jacobin, sublinharam a ligação entre os dois grupos, sugerindo que esta vaga de publicidade pró-Jesus serviria apenas para promover a ideologia da causa evangélica no país, muito associada à ala mais conservadora do Partido Republicano.

O certo é que alguns grupos de cristãos evangélicos não estão confortáveis com esta campanha, argumentando que seria preferível utilizar o dinheiro a apoiar os mais desfavorecidos. Kevin M. Young, evangélico e estudioso bíblico que discute o cristianismo nas redes sociais, disse numa entrevista à CNN que a publicidade não fará muito para atenuar as críticas à Igreja.

"Os jovens compreendem a diferença entre o marketing e a autenticidade", referiu. "Megaeventos e gastos excessivos em marketing são vistos como dinheiro que poderia ter sido usado para financiar programas comunitários e de defesa dos mais esquecidos - tais como refugiados, indivíduos LGBTQ+ e direitos ao aborto - e para os pobres".

Por sua vez, Ed Stetzer, conselheiro da “He Gets Us”, riposta: “Se milhões de pessoas forem tocadas e talvez até impactadas, tornando-se mais parecidas com Cristo, há de facto muitos recursos que irão fluir dos seus corações mudados”, disse ao The New York Times.