FBI não encontrou qualquer documento classificado em nova busca na casa de Biden

O advogado pessoal de Joe Biden garantiu hoje que nenhum documento confidencial foi encontrado durante as buscas de hoje à residência do Presidente dos Estados Unidos em Rehoboth (Delaware).

O advogado, Bob Bauer, confirmou que a operação de buscas foi realizada em "total cooperação" com a polícia federal (FBI), e que "não foi encontrado nenhum documento que fosse classificado" na residência que o Presidente possui à beira-mar.

Ainda assim, os investigadores levaram consigo documentos relacionados com a sua atividade como vice-presidente de Barack Obama.

As buscas hoje realizadas foram as terceiras, no espaço de três meses, em que agentes vasculharam as casas de Biden em busca de documentos confidenciais que este pode ter mantido indevidamente.

Segundo foi avançado em janeiro, a equipa do Presidente encontrou, em novembro, documentos sensíveis e confidenciais da época em que Joe Biden foi vice-presidente de Barack Obama (2009-2017) e de quando foi senador (1973-2009).

Desde então, o Governo dos Estados Unidos anunciou várias vezes a descoberta de mais documentos e, a 12 de janeiro, o secretário da Justiça, Merrick Garland, avançou com a nomeação do conservador Robert Hur como procurador especial para analisar os papéis classificados como secretos e encontrados em locais privados.

Há poucos dias, foi também divulgada a descoberta de documentos na casa do ex-vice-presidente Mike Pence, situação que, somada aos papéis encontrados na mansão de Donald Trump, obrigou o Arquivo Nacional dos Estados Unidos a pedir a todos os ex-presidentes e ex-vice-presidentes do país para rever os seus registos pessoais a fim de determinar se têm documentos confidenciais.

Tanto a Casa Branca como o próprio Biden têm sublinhado a sua total disposição para colaborar nas investigações do Departamento de Justiça e tentaram distanciar-se do caso dos documentos confidenciais encontrados pelo FBI na mansão do ex-presidente Donald Trump (2017-2021), em Mar-a-Lago (Flórida).