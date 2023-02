Casa de férias de Joe Biden alvo de novas buscas por documentos confidenciais

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a realizar uma nova busca, na casa de férias do Presidente norte-americano, para tentar encontrar mais documentos confidenciais, informou hoje o advogado pessoal de Joe Biden.

"Hoje, com o total apoio e cooperação do Presidente, o Departamento [de Justiça] está a conduzir uma busca à sua casa em Rehoboth, Delaware", anunciou o advogado, Bob Bauer, em comunicado. É pelo menos a terceira busca a locais associados com Biden, contabiliza o “New York Times”.

A busca, que segundo a imprensa está a ser realizada por agentes do FBI (agência dependente do Departamento de Justiça), está a ser conduzida "de acordo com os procedimentos padrão" do Departamento e "respeitando [a necessidade de] segurança e integridade operacionais", referiu o advogado, acrescentando que o Presidente concordou em cooperar.

Até agora, nenhum documento foi encontrado nesta casa, mas foram encontrados alguns na morada de Biden em Wilmington, Delaware, e no seu escritório particular, situado no laboratório de ideias Penn Biden Center, em Washington.

Segundo foi avançado em janeiro, a equipa do Presidente encontrou, em novembro, documentos sensíveis e confidenciais da época em que Joe Biden foi vice-presidente de Barack Obama (2009-2017) e de quando foi senador (1973-2009).

Desde então, o Governo dos Estados Unidos anunciou várias vezes a descoberta de mais documentos e, a 12 de janeiro, o secretário da Justiça, Merrick Garland, avançou com a nomeação do conservador Robert Hur como procurador especial para analisar os papéis classificados como secretos e encontrados em locais privados.

Há poucos dias, foi também divulgada a descoberta de documentos na casa do ex-vice-presidente Mike Pence, situação que, somada aos papéis encontrados na mansão de Donald Trump, obrigou o Arquivo Nacional dos Estados Unidos a pedir a todos os ex-presidentes e ex-vice-presidentes do país para rever os seus registos pessoais a fim de determinar se têm documentos confidenciais.

"A responsabilidade de cumprir a Lei de Registos Presidenciais - o regulamento que obriga à entrega de todos os documentos de uma administração ao Arquivo Nacional - não diminui quando um governo termina", explicou a entidade.

Tanto a Casa Branca como o próprio Biden têm sublinhado a sua total disposição para colaborar nas investigações do Departamento de Justiça e tentaram distanciar-se do caso dos documentos confidenciais encontrados pelo FBI na mansão do ex-presidente Donald Trump (2017-2021), em Mar-a-Lago (Flórida).

“Acho que não vão encontrar nada”, disse Biden aos jornalistas na semana passada, citado pelo “New York Times”. “Estou a seguir o que os advogados me disseram para fazer", garantiu.